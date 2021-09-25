Українка перед смертю важила майже 20 кг

Пішла з життя найнижча мама в Україні Марія Українець

36-річна Марія Українець померла в ніч на суботу 25 вересня. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення керівника одного з благодійних фондів Уляни Флішко у Фейсбуці.

"Марії Українець більше з нами немає...Боже, прийми її душу до себе", - написала Флішко.

Зазначимо, Марія Українець проживала в місті Червоноград Львівської області. Зріст жінки становив всього 96 сантиметрів, а вага - 26 кілограмів. Вона перестала рости ще в підлітковому віці, тому їй поставили діагноз карликовість.

Однак 10 років тому Марія народила здорову дочку Вероніку з ростом 46 см і вагою майже три кілограми. Після цього жінку стали називати найнижчою мамою.

Чоловіком Марії був Олег з ростом 187 сантиметрів, він завжди допомагав жінці по господарству, але три роки тому чоловіка побили до смерті на вулиці, пише Zaxid.net.

Після цього турботу про Марію і Вероніку взяв на себе брат.

Близько півроку тому найнижчій мамі України поставили діагноз - рак. Жінка боролася з хворобою і перенесла складну операцію, але хвороба виявилася сильнішою.

Останнім часом жінка через сильні болі схудла і важила вже майже 20 кг, адже харчувалася тільки водою.