В Угорщині сталася страшна ДТП, в якій постраждали українці

Як пише Politeka.net з посиланням на регіональне видання "Мукачеве", недалеко від угорського міста Абонь мікроавтобус влетів у вантажівку. В автобусі перебували громадяни України, які загинули на місці.

Відомо, що ДТП сталася в п'ятницю, 24 вересня. Мікроавтобус їхав з дуже великою швидкістю, так як транспортні засоби пересувалися по швидкісній автостраді.

Як повідомили ЗМІ, в момент зіткнення в автобусі знаходився один українець, три угорці, а також одна людина з подвійним громадянством, в тому числі українським. Всі пасажири автобуса загинули. При цьому водій вантажівки, в який врізався автобус, практично не постраждав.

За словами водія вантажівки, він зупинився, оскільки сталася зупинка транспорту попереду нього. Приблизно через хвилину він відчув сильний удар ззаду. Чоловік додав, що після зіткнення вже нікого було рятувати.

Нагадаємо, що в Україні перекинувся автобус: подробиці і фото.

Ще Politeka писала, що маршрутки влаштували "перегони" в Україні, постраждала дитина:"так захопилися".

Також Politeka повідомляла, що хлопець кинувся під колеса машини: момент аварії потрапив на камеру.