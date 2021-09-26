Багато регіонів України залишаються в "жовтій" зоні, але деякі почали наближатися до "помаранчевої"

В Україні через поширення коронавірусу станом на 26 вересня вже п'ять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Про це свідчать дані МОЗ.

Варто відзначити, що в "помаранчевій" зоні діють ті ж обмеження, що і в жовтій. Вона служить лише сигналом про те, що регіон може стати "червоним".

Згідно з даними МОЗ, до Донецької, Черкаської, Тернопільської та Дніпропетровської областей додалася Кіровоградщина. У цій галузі рівень госпіталізації зріс до 64,5% при дозволеному максимумі 50%.

При цьому динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом перевищена в Києві, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

Варто відзначити, що в Україні за минулу добу, 25 вересня, на 19 захворіли 4 647 осіб. З початку пандемії офіційно підтверджено 2 392 397 випадків коронавірусної інфекції. Серед нових інфікованих 448 дітей та 57 медпрацівників.

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

Як повідомляла Politeka, у Кабміні готують нове покарання для українців.

Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.