Багато регіонів України залишаються в "жовтій" зоні, але деякі почали наближатися до "помаранчевої"
В Україні через поширення коронавірусу станом на 26 вересня вже п'ять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину.
Про це свідчать дані МОЗ.
Варто відзначити, що в "помаранчевій" зоні діють ті ж обмеження, що і в жовтій. Вона служить лише сигналом про те, що регіон може стати "червоним".
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Згідно з даними МОЗ, до Донецької, Черкаської, Тернопільської та Дніпропетровської областей додалася Кіровоградщина. У цій галузі рівень госпіталізації зріс до 64,5% при дозволеному максимумі 50%.
При цьому динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом перевищена в Києві, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.
Варто відзначити, що в Україні за минулу добу, 25 вересня, на 19 захворіли 4 647 осіб. З початку пандемії офіційно підтверджено 2 392 397 випадків коронавірусної інфекції. Серед нових інфікованих 448 дітей та 57 медпрацівників.
Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.
Як повідомляла Politeka, у Кабміні готують нове покарання для українців.
Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.