У Києві протягом останнього місяця істотно подорожчало м'ясо курки і ряд інших продуктів.

Про це передали у Державній службі статистики.

За вказаний період курячі тушки додали в ціні дві гривні. Середня ціна одного кілограма м'яса птиці в столиці досягла 74 грн. Ціна курячого філе досягла середньої позначки в 113 гривень за кілограм. За місяць зростав ціни на цей продукт склав три гривні. Морожена риба також подорожчала. Вона додала в ціні близько двох гривень. В середньому за кілограм такого продукту доведеться віддати 91 грн.

Найбільше подорожчання торкнулося першосортні варені ковбаси. За місяць до їхніх цінників додалися три гривні. Тепер за кілограм такого продукту в середньому доведеться віддати близько 116 грн. Молочні продукти в Києві також істотно подорожчали. 30 копійок додалися до цінника молока. Сметана обійдеться дорожче майже на три гривні. За літр доведеться віддати близько 78 грн.

Яйця подорожчали за вказаний період майже на 5 грн. За десяток жителю Києва в середньому доведеться віддати близько 29 гривень. Дві гривні додалися і до ціни соняшникової олії. Сьогодні за літр потрібно заплатити понад 69 грн. Деякі продукти все ж показали зниження цін. Серед них м'які сири, свинина (до 140 грн) і картопля.

Нагадаємо, що перевізники накрутили тарифи на проїзд, скільки доведеться викласти: "нічого страшного"

Як повідомляла Politeka, українцям підвищили податки, суму збільшили на 21%: кому і за що доведеться заплатити

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку, прем'єр Шмигаль попередив українців:»у цьому опалювальному сезоні..."