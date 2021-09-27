На думку астрологів представникам різних знаків Зодіаку належить зберігати особливу обережність в період до 17 жовтня через ретроградного Меркурія.

Про це повідомляє Politeka.

Овен

Представникам цього знака рекомендують уникнути інтриг і пліток. Крім того, астрологи просять утриматися від обіцянок, які не можна виконати.

Бик

Тельцям не рекомендують сідати за кермо і відправлятися в подорожі.

Близнюки

Близнюкам рекомендують прислухатися порад близьких і рідних людей.

Рак

Ракам в зазначені дні краще заручиться підтримкою рідних і друзів.

Лев

Левам рекомендують, як можна менше спілкуватися з іншими людьми в зазначені дні.

Діва

Астрологи забороняють Дівам брати в борг або влазити в фінансові авантюри.

Терези

Якщо ваги будуть приділяти увагу пліткам і інтригам, звинуватять в результаті їх самих.

Скорпіон

Скорпіонів чекають конфлікти в особистому житті і на роботі.

Стрілець

Стрільцям рекомендують більше відпочивати.

Козоріг

Козерогів просять зберігати гарний настрій і спокій.

Водолій

Водоліям рекомендують, як можна менше розповідати про свої плани. У зазначений період краще тримати язик за зубами.

Риб

Представникам знака Риб під час ретроградного Меркурія рекомендують звернути увагу на фінансове становище. Вони можуть загрузнути в боргах.

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