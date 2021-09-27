На думку астрологів представникам різних знаків Зодіаку належить зберігати особливу обережність в період до 17 жовтня через ретроградного Меркурія.
Про це повідомляє Politeka.
Овен
Представникам цього знака рекомендують уникнути інтриг і пліток. Крім того, астрологи просять утриматися від обіцянок, які не можна виконати.
Бик
Дочка Пугачової Орбакайте з'явилася за ручку з відомим актором, вразивши публіку: "Трошки сумно"
Екс-ВІА Гра Мейхер в прозорій сукні вразила позою: "Але ж як красиво падає..."
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
Дружина "Холостяка" Добриніна зізналася в кризі у відносинах з чоловіком: "Рвемо на собі волосся, плачемо"
Найбагатша співачка України покинула країну, звернувшись до українців: "Вгадайте..."
Тельцям не рекомендують сідати за кермо і відправлятися в подорожі.
Близнюки
Близнюкам рекомендують прислухатися порад близьких і рідних людей.
Рак
Ракам в зазначені дні краще заручиться підтримкою рідних і друзів.
Лев
Левам рекомендують, як можна менше спілкуватися з іншими людьми в зазначені дні.
Діва
Астрологи забороняють Дівам брати в борг або влазити в фінансові авантюри.
Терези
Якщо ваги будуть приділяти увагу пліткам і інтригам, звинуватять в результаті їх самих.
Скорпіон
Скорпіонів чекають конфлікти в особистому житті і на роботі.
Стрілець
Стрільцям рекомендують більше відпочивати.
Козоріг
Козерогів просять зберігати гарний настрій і спокій.
Водолій
Водоліям рекомендують, як можна менше розповідати про свої плани. У зазначений період краще тримати язик за зубами.
Риб
Представникам знака Риб під час ретроградного Меркурія рекомендують звернути увагу на фінансове становище. Вони можуть загрузнути в боргах.
Нагадаємо, що три знаки зодіаку стануть головними щасливчиками 2022 року.
Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекає час великих злетів восени.
Також Politeka писала, про шести знаків Зодіаку, які захлинаються від заздрості.