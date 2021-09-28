Під час польоту в літак рейсом Єкатеринбург-Сочі, на борту якого знаходилося 175 пасажирів, вдарила блискавка
Лайнер авіакомпанії Azur Air був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Краснодара. Інцидент стався ще в суботу, 25 вересня, але відомо про нього стало тільки зараз.
Так, літак заходив на посадку, але через потужний грозовий фронт пілоти були змушені піти на друге коло. Пасажири згадують, що лайнер в цей момент сильно трясло, їх пару раз "підкинуло" аж до стелі. Потім пролунав сильний хлопок і був яскравий спалах.
Людям здавалося, що лайнер падає.
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"Весь літак молився, люди плачуть, діти плачуть, всі моляться. Ми змирилися, що ми впадемо і розіб'ємося", - розповіла одна з пасажирок.
На щастя, літак благополучно сів, постраждалих в результаті інциденту немає. В даний час, в аеропорту працюють технічні служби авіакомпанії, які приймуть рішення про подальшу експлуатацію літака.
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