Під час польоту в літак рейсом Єкатеринбург-Сочі, на борту якого знаходилося 175 пасажирів, вдарила блискавка

Лайнер авіакомпанії Azur Air був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Краснодара. Інцидент стався ще в суботу, 25 вересня, але відомо про нього стало тільки зараз.

Так, літак заходив на посадку, але через потужний грозовий фронт пілоти були змушені піти на друге коло. Пасажири згадують, що лайнер в цей момент сильно трясло, їх пару раз "підкинуло" аж до стелі. Потім пролунав сильний хлопок і був яскравий спалах.

Людям здавалося, що лайнер падає.

"Весь літак молився, люди плачуть, діти плачуть, всі моляться. Ми змирилися, що ми впадемо і розіб'ємося", - розповіла одна з пасажирок.

На щастя, літак благополучно сів, постраждалих в результаті інциденту немає. В даний час, в аеропорту працюють технічні служби авіакомпанії, які приймуть рішення про подальшу експлуатацію літака.

В самолет Azur Air, который летел из Екатеринбурга в Сочи, ударила молния. Борт уже заходил на посадку, ушел на второй круг, а потом разряд угодил прямо в самолет. Пару секунд казалось, что лайнер падает.



Все обошлось: самолет набрал высоту и благополучно сел pic.twitter.com/UARIXRg4Lm — Ученик Штирлица (@moments_Spring) September 27, 2021

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