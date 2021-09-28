Актриса померла ще в серпні, але відомо про її смерть стало тільки зараз

Померла американська актриса і сценаристка Джин Хейл на 83-му році життя в Санта-Моніці.

Про це повідомив портал Deadline з посиланням на сім'ю покійної. Її близькі повідомили, що причини смерті були природними - вона не страждала та померла від старості.

Керол Джин Хейл народилася 27 грудня 1938 року в Солт-Лейк-Сіті в сім'ї мормонів. Хейл виросла в побожній мормонській родині, спочатку вивчала балет в університеті штату Юта, а потім зайнялася драматургією і театральним мистецтвом.

Після закінчення університету вирушила в Нью-Йорк, де працювала моделлю і знімалася в рекламі.

На екрані дебютувала в 60-і роки. Популярність їй принесли роботи в таких картинах, як "Дикий, дикий Захід" (1965), "Бетмен" (1966), "Тарзан"(1966), "Різанина в День святого Валентина" (1967), "День подяки" (1990).

Всього на її рахунку більше 60 ролей в різних фільмах і телесеріалах. Також Джин Хейл озвучувала ролі в комп'ютерних іграх і мультфільмах Disney. Її талантом і красою захоплювалися багато кінокритиків, які відзначали - Джин вміла заворожувати з першого кадру, адже була найгарячішою жінкою.

Важко повірити, що в 90-х вона завершила акторську кар'єру на піку популярності, заснувавши власну продюсерську компанію.

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