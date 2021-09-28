Актриса скончалась еще в августе, но известно о ее кончине стало только сейчас

Скончалась американская актриса и сценаристка Джин Хейл на 83-м году жизни в Санта-Монике.

Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на семью покойной. Ее близкие сообщили, что причины смерти были естественными — она не страдала и умерла от старости.

Кэрол Джин Хейл родилась 27 декабря 1938 года в Солт-Лейк-Сити в семье мормонов. Хейл выросла в набожной мормонской семье, сначала изучала балет в университете штата Юта, а потом занялась драматургией и театральным искусством.

После окончания университета отправилась в Нью-Йорк, где работала моделью и снималась в рекламе.

На экране дебютировала в 60-е годы. Известность ей принесли работы в таких картинах, как "Дикий, дикий Запад" (1965), "Бэтмен" (1966), "Тарзан" (1966), "Резня в День святого Валентина" (1967), "День благодарения" (1990).

Всего на ее счету более 60 ролей в различных фильмах и телесериалах. Также Джин Хейл озвучивала роли в компьютерных играх и мультфильмах Disney. Ее талантом и красотой восхищались многие кинокритики, которые отмечали - Джин умела завораживать с первого кадра, ведь была самой горячей женщиной.

Трудно поверить, что в 90-х она завершила актерскую карьеру на пике популярности, основав собственную продюсерскую компанию.

Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.



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