Актриса Мелісса Янделл Сміт померла у віці 64 років
Причиною називають рак товстої кишки. «Вона тихо померла 7 вересня 2021 року в своєму будинку в Сан-Франциско в оточенні чоловіка, сина, брата і друзів», - йдеться в її некролозі в The New York Times.
Сміт знявся у фільмі "Земля кочівників" 2020 року, що отримав премію Оскар, разом з Френсіс МакДорманд, з якою вони разом навчалися в Єльському університеті.
Мелісса Янделл Сміт зіграла роль Доллі, сестри персонажа МакДорманд у фільмі режисера Хлої Чжао.
Сміт протягом 25 років працювала директором консерваторії в американському театрі-консерваторії.
"Так багато людей були зворушені її талантом, щедрістю, інтелектом, грацією і прекрасним почуттям гумору. За нею будуть дуже сумувати", - йдеться в повідомленні організації.
У неї меліси Сміт залишився чоловік Кейт, син Оуен, мати, брати і сестри.
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