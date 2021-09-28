Так багато людей були зворушені її талантом і почуттям гумору

Актриса Мелісса Янделл Сміт померла у віці 64 років

Причиною називають рак товстої кишки. «Вона тихо померла 7 вересня 2021 року в своєму будинку в Сан-Франциско в оточенні чоловіка, сина, брата і друзів», - йдеться в її некролозі в The New York Times.

Сміт знявся у фільмі "Земля кочівників" 2020 року, що отримав премію Оскар, разом з Френсіс МакДорманд, з якою вони разом навчалися в Єльському університеті.

Мелісса Янделл Сміт зіграла роль Доллі, сестри персонажа МакДорманд у фільмі режисера Хлої Чжао.

Сміт протягом 25 років працювала директором консерваторії в американському театрі-консерваторії.

"Так багато людей були зворушені її талантом, щедрістю, інтелектом, грацією і прекрасним почуттям гумору. За нею будуть дуже сумувати", - йдеться в повідомленні організації.

У неї меліси Сміт залишився чоловік Кейт, син Оуен, мати, брати і сестри.

Nomadland Actress Melissa Yandell Smith Dies of Cancer at 64 https://t.co/wxD1MDN71o — People (@people) September 27, 2021

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