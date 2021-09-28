Актриса Мелисса Янделл Смит умерла в возрасте 64 лет
Причиной называют рак толстой кишки. «Она тихо скончалась 7 сентября 2021 года в своем доме в Сан-Франциско в окружении мужа, сына, брата и друзей», - говорится в ее некрологе в The New York Times.
Смит снялся в фильме «Земля кочевников» 2020 года, получившем премию Оскар, вместе с Фрэнсис МакДорманд, с которой они вместе учились в Йельском университете.
Мелисса Янделл Смит сыграла роль Долли, сестры персонажа МакДорманд в фильме режиссера Хлои Чжао.
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Смит в течение 25 лет работала директором консерватории в Американском театре-консерватории.
«Так много людей были тронуты ее талантом, щедростью, интеллектом, грацией и прекрасным чувством юмора. По ней будут очень скучать», - говорится в сообщении организации.
У нее Мелиссы Смит остался муж Кейт, сын Оуэн, мать, братья и сестры.
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