Дитину відразу відвезли в лікарню, що і врятувало йому життя
Підліток проковтнув частинку розпилювача, коли приймав ліки. Трубка раптово відпала і потрапила в стравохід. Батьки відразу звернулися до лікаря і дитину забрали в лікарню.
Про це повідомив лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої лікарні Сергій Щудро у Facebook.
В результаті не обійшлося без хірургічного втручання. Дитині довелося пройти через операцію. Сторонній предмет потрапив до 12-палої кишки дитини.
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Деталь довжиною близько 7 сантиметрів пройшла практично через весь організм підлітка. Лікарі витягли частинку під анестезією з дванадцятипалої кишки. Зараз життю дитини нічого не загрожує.
Яке саме засіб використовував дитина для лікування горла, не уточнюється, але лікар показав насадку для розприскування, витягнуту з дитини.
Варто відзначити, що діти у віці до п'яти років найчастіше проковтують монети, батарейки, а також гідрогелеві і магнітні кульки.
Якщо чужорідне тіло локалізується в стравоході, то у дитини буде виражене слиновиділення, занепокоєння, біль в грудній клітці. При попаданні гострого предмета в шлунок, дитина може відчути біль тільки на другу або третю добу.
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