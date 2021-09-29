Його життя опинилося в небезпеці

Дитину відразу відвезли в лікарню, що і врятувало йому життя

Підліток проковтнув частинку розпилювача, коли приймав ліки. Трубка раптово відпала і потрапила в стравохід. Батьки відразу звернулися до лікаря і дитину забрали в лікарню.

Про це повідомив лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої лікарні Сергій Щудро у Facebook.

В результаті не обійшлося без хірургічного втручання. Дитині довелося пройти через операцію. Сторонній предмет потрапив до 12-палої кишки дитини.

Деталь довжиною близько 7 сантиметрів пройшла практично через весь організм підлітка. Лікарі витягли частинку під анестезією з дванадцятипалої кишки. Зараз життю дитини нічого не загрожує.

Яке саме засіб використовував дитина для лікування горла, не уточнюється, але лікар показав насадку для розприскування, витягнуту з дитини.

Варто відзначити, що діти у віці до п'яти років найчастіше проковтують монети, батарейки, а також гідрогелеві і магнітні кульки.

Якщо чужорідне тіло локалізується в стравоході, то у дитини буде виражене слиновиділення, занепокоєння, біль в грудній клітці. При попаданні гострого предмета в шлунок, дитина може відчути біль тільки на другу або третю добу.



Нагадаємо, 12-річному Павлу стало погано в таборі, реанімація не допомогла.

Як повідомляла Politeka, у торговому центрі на дитину впала шафа, фото.

Також Politeka писала, що життя дитини раптово обірвалося, лікарі не допомогли.