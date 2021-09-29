Его жизнь оказалась в опасности

Ребенка сразу отвезли в больницу, что и спасло ему жизнь

Подросток проглотил частичку распылителя, когда принимал лекарство. Трубка внезапно отпала и попала в пищевод. Родители сразу обратились к врачу и ребенка забрали в больницу.

Об этом сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской больницы Сергей Щудро в Facebook.

В результате не обошлось без хирургического вмешательства. Ребенку пришлось пройти через операцию. Посторонний предмет попал в 12-перстную кишку ребенка.

Деталь длиной около 7 сантиметров прошла практически через весь организм подростка. Врачи извлекли частицу под анестезией из двенадцатиперстной кишки. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Какое именно средство использовал ребенок для лечения горла, не уточняется, но врач показал насадку для распрыскивания, извлеченную из ребенка.

Стоит отметить, что дети в возрасте до пяти лет чаще всего проглатывают монеты, батарейки, а также гидрогелевые и магнитные шарики.

Если инородное тело локализуется в пищеводе, то у ребенка будет выраженное слюноотделение, беспокойство, боль в грудной клетке. При попадании острого предмета в желудок, ребенок может почувствовать боль только на вторые или третьи сутки.



Напомним, 12-летнему Павлу стало плохо в лагере, реанимация не помогла.

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