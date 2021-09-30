Погода в Україні раптово зміниться, на країну насуваються справжні морози

Як пише Politeka.net, останній день вересня здивує українців різко мінливою погодою. Після нетривалого затишшя в Україну увірвуться перші заморозки. Мінусова температура, за даними Укргідрометцентру, увірветься в країну зі східних регіонів.

Перші заморозки очікуються вночі в Луганській, Харківській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. У цих регіонах вночі температура опуститься до -1..-3 градусів. При цьому вдень в цих областях буде досить висока температура - близько 12-15 градусів.

В цей же час із Заходу Україну атакують дощі. Опади прогнозуються в п'яти областях Західного регіону. Температура там триматиметься в районі 14-16 градусів.

Центральні та південні регіони негода обійде стороною. У Центрі буде сонячно, а температура коливатиметься в районі 12-15 градусів. На півдні буде трохи тепліше - до 14-17 градусів.

Нагадаємо, що дощі підуть з України, українці зможуть насолодитися теплом і сонцем.

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