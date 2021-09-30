Астрологи назвали головних невдах жовтня 2021 серед знаків Зодіаку

Жовтень буде важким періодом для деяких знаків Зодіаку. Трьом знакам Зодіаку в середині осені доведеться долати труднощі, негаразди і бути максимально обережними.

Про це писати Nashemisto.

Овен

Проблеми можуть наздогнати представників цього знака Зодіаку в кінці місяця. Неприємності в їхньому житті будуть пов'язані з сімейними сварками. Тому нерви будуть пошалювати через сварки. Астрологи зазначають, що зараз саме час згадати про такі якості вашого характеру як гнучкість і дипломатія.

Лев

Жовтень принесе Левам стреси і тривоги. Астрологи радять взяти себе в руки - інакше можна довести себе до нервового зриву. Не завадить їм більше відпочивати, проводити час з друзями, які можуть позбавити цей знак Зодіаку від почуття тривожності.

Водолій

Водолію в жовтні 2021 слід зайнятися станом здоров'я, поки не стало занадто пізно. Дискомфорт може перешкодити їм здійснити якийсь важливий крок. Також не варто витрачати свій час на галасливі вечірки і короткострокові знайомства. Краще насолодіться плодами успіху від діяльності.

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