Стрілянина прогриміла в четвер, 30 вересня серед білого дня

У Броварах на Київщині серед білого дня прогриміла серія пострілів. Налякані подією місцеві жителі почали публікувати кадри в мережі.

Кадри опублікували в Telegram-каналі "Київ зараз". Крім того, деталі повідомила прес-служба Нацполиции.

Відео з вікна однієї з квартир зняв очевидець цих подій. Через стрілянину масово спрацювала сигналізація авто, які були поблизу. Крім того, чути звуки пострілів. Видно також на кадрах, як кілька людей в поспіху відходять подалі від місця події.

Як виявилося, у Броварському районі Київської області з 22 вересня по 1 жовтня проводять тренування військових з територіальної оборони зі стріляниною.

У ці дні на вулицях Броварів з'являться блокпости, а у жителів і гостей міста можуть перевіряти документи. Під час військових навчань у Броварах можливе перекриття вулиць.

Як пояснили в поліції, під час тренувань використовуються холості патрони і пристрої для імітації вибухів.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.