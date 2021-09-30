Стрілянина прогриміла в четвер, 30 вересня серед білого дня
У Броварах на Київщині серед білого дня прогриміла серія пострілів. Налякані подією місцеві жителі почали публікувати кадри в мережі.
Кадри опублікували в Telegram-каналі "Київ зараз". Крім того, деталі повідомила прес-служба Нацполиции.
Відео з вікна однієї з квартир зняв очевидець цих подій. Через стрілянину масово спрацювала сигналізація авто, які були поблизу. Крім того, чути звуки пострілів. Видно також на кадрах, як кілька людей в поспіху відходять подалі від місця події.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Потужний вибух прогримів у Києві, все у вогні: перші подробиці і кадри НП
Дмитро Дікусар зізнався, що став батьком і оприлюднив фото: «Я буду поруч, крихітка!"
Дружина продюсера "Квартал 95" вразила формами, прикрившись квітами: "Вогонь-дівчинка"
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
Як виявилося, у Броварському районі Київської області з 22 вересня по 1 жовтня проводять тренування військових з територіальної оборони зі стріляниною.
У ці дні на вулицях Броварів з'являться блокпости, а у жителів і гостей міста можуть перевіряти документи. Під час військових навчань у Броварах можливе перекриття вулиць.
Як пояснили в поліції, під час тренувань використовуються холості патрони і пристрої для імітації вибухів.
Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.
Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.