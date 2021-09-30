У Польщі сталася трагічна аварія з українцями

Трагедія сталася ввечері 29 вересня в населеному пункті Жгув біля міста Лодзі. Відомо, що четверо українських громадян подорожували на автомобілі BMW з реєстраційними номерами Польщі.

Як повідомив "Укрінформ", вони проживали у Вроцлаві, найбільшому архітектурному мегаполісі країни.

Прес-секретар муніципальної поліції Йоанна Концка розповіла, що водій під час руху на великій швидкості не впорався з керуванням і налетів на стовп лінії електропередачі. Автомобіль розірвало на дві частини, пасажири і сам шофер загинули на місці.

Уточнюється, що ДТП забрало життя трьох громадян України. Загиблим чоловікам було 23 і 25 років, загиблій жінці – 23 роки. Постраждалій українці 25 років.Ще одна українка була госпіталізована з місця ДТП.

Варто відзначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна - в середньому 7 загиблих в день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

Як повідомляла Politeka, митник влаштував трагічну ДТП на українській трасі і втік.

Також Politeka писала, що відбулась трагедія на українській трасі: життя дитини обірвалося до приїзду швидкої, кадри ДТП.