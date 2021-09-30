Увечері в середу, 29 вересня, близько 22:00 неадекват напав на перехожих

Різанина сталася на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Тараса Бульби (район Техучилище) у Кременчуці Полтавської області.

Про це повідомляється на сайті обласної поліції.

Уточнюється, що чоловік несподівано витягнув холодну зброю і вдарив ножем двох перехожих. Один з постраждалих від отриманих ран помер на місці, інший госпіталізований у важкому стані. Нападник після цього з місця події зник.

Наразі поліція продовжує оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника та з'ясування його мотивів. Відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Поліція звернулася до очевидців події, у яких є яка-небудь інформація або відповідні записи відеореєстратора. У разі будь-якої інформації про злочин в поліції просять повідомити за спеціальним номером "102".

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