Переведення годинників в Україні відбудеться зовсім скоро

Переведення стрілок двічі на рік здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Вперше в нашій країні перевели годинник ще за часів СРСР (у квітні 1981 року), з метою економії електроенергії.

Переведення годинників на зимовий час у 2021 році в Україні відбудеться о 04:00 в останню неділю жовтня – в ніч з 30 на 31 жовтня. Стрілки потрібно буде перевести на одну годину назад.

До слова, в Україну незабаром може повернутися справжнє тепло

Про це заявив астролог Влад Росс.

За його словами, на початку жовтня варто очікувати суху і теплу погоду, яка буде більш комфортною, ніж вереснева.

"Далі – в останній декаді місяця-трохи похолодає. Однак, в цілому, в Україну в середині осені повернеться літо. На півдні країни температура повітря буде прогріватися до 20 градусів тепла, а в центрі, на півночі і заході – до 15 градусів. Так що в жовтні нас чекає справжній "Оксамитовий сезон", - говорить Росс.

Астролог заявив, що на початку листопада Україну чекає ще одне потепління.

"Так що опалювальний сезон в нашій країні навряд чи почнеться раніше листопада - в цьому не буде необхідності", - резюмував Росс.

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