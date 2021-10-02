Стало відомо про загибель 23-річного українського заробітчанина в Польщі

Молодий українець загинув між Любліном і Варшавою, недалеко від дорожнього вузла Жижин, 1 жовтня близько 12.00. 23-річного хлопця збила на смерть вантажівка.

Про це повідомляє польський портал Wp.pl.

Зазначається, що українець малював дорожню розмітку, де на аварійній смузі руху стояв автомобіль дорожньої служби Volkswagen Transporter. Хлопець працював з напарником, стоячи перед авто. В цей час в машину на великій швидкості "влетіла" вантажівка. В результаті українець загинув на місці, а його колега травмувався і його доставили в лікарню Пулави.

Відразу після інциденту дорога на місці події була перекрита, а поліція позначила об'їзди.

Зазначається, що водій вантажівки не постраждав, а алкотетер показав негативний результат.

Слідство веде місцева прокуратура. Водій вантажівки затриманий.

"Співчуваю. Земля йому пухом", "Бідний хлопець", "Спочивай з Богом, хлопець", - в Мережі висловили співчуття.

Зазначимо, нещодавно також стало відомо про іншу трагедію з українцем у Польщі. За інформацією ЗМІ, 25-річний українець загинув у Польщі після знущань місцевих правоохоронців. Його тіло привезли на батьківщину з гримом на обличчі, через два тижні з дня смерті.

У листопаді молодий чоловік планував одружитися.

Нагадаємо, що фатальна ДТП з вантажівкою в Польщі, українці серед жертв

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