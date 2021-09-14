В Польше 15 месяцев назад без вести пропал 23-летний гражданин Украины Владислав Щур

Местная полиция считает, что он прыгнул в реку и утонул, но этому нет доказательств. Мать украинца Ирина считает, что полицейские халатно отнеслись к розыску ее сына и все еще верит, что его найдут.

Об этом сообщает Оbozrevatel.

Год назад он вышел из ночного клуба и пропал без вести. Украинец легально работал в Польше на протяжении шести лет. Он занимался маркетингом. За день до исчезновения, 12 июня, он с друзьями отдыхал в кафе. А около 22:00 присоединился к другой компании и пошел в ночной клуб. Это был последний раз когда его видели.

Днем 13 июня уже он не взял трубку, когда ему позвонил товарищ. Никто не знал куда он пропал, даже те, с кем он остался утром в клубе. По первоначальной информации, Влад ушел из клуба в 9 утра без вещей. Друг сообщил его родителям, которые были в Украине, о пропаже только 14 июня - через сутки после исчезновения.

Товарищи Щура не могли написать заявление в полицию, так как это должны были сделать только родители, поэтому они обратились к мэру города, после этого у них приняли заявление. Родители же были уверены, что так как сын был без документов, то его задержала вероятно полиция. Однако его нигде не оказалось. 15 июня родители выехали в Польшу, простояв 16 часов на границе из-за пандемии.

Тогда появилось видео с какого-то острова, где человек подходит к реке и прыгает в воду. Родные Влада не смогли опознать по видео своего сына, но там все очень размыто. Более того, водолазы и правоохранители в течение двух дней не нашли в реке тела, потом поиски прервали из-за наводнения. После сентября 2020 года полиция, по словам родителей, перестала его искать.

18 мая польский суд вынес решение о том, что правоохранители, которые проводили поисковую операцию, делали это халатно. После чего дело вновь возобновили.

"Полгода правоохранители не допрашивали сотрудников бара, как так? Почему iPhone сына оказался у бармена? Кто его принес, когда в какой время? Тоже неизвестно. Когда нам вернули этот телефон, мы своими силами пытались его разблокировать и восстановить информацию. Полиция нам ничем не помогала", – сказала Ирина.

Напомним, украинца жестоко избили в Польше.

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