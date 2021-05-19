Украинских заробитчан на границе с Польшей ждет новшество

Так, Польша будет проводить вакцинацию украинских заробитчан препаратом от Johnson&Johnson, сообщает Wirtualna Polska.

Вакцинация от данного производителя проводится одной дозой, прививки будут делать прямо на границе с Польшей в пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве.

Власти Польши сообщают, что вакцинация даст возможность предотвратить проникновение ковида из других стран и это станет неким фильтром.

Руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве Станислав Мазур рассказал, что каждый день на границе фиксируют инфицированных, которые приезжают на работу в Польшу.

Ранее мы писали, что харьковчанка и ее дети публично выбросили украинские паспорта.

Инцидент произошел после того, как они получили отказ вылететь в Стамбул. Почему женщина получила отказ - пока неизвестно.

Женщина сообщила, что билеты пришлось покупать два раза, но не помогло.

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – сообщила женщина, не уточнив причины отказа.

Дети повторили "подвиг" матери.

"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети и выбросили паспорта куда-то в сторону.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".