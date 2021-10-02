Стало известно о гибели 23-летнего украинского заробитчанина в Польше
Молодой украинец погиб между Люблином и Варшавой, недалеко от дорожного узла Жижин, 1 октября около 12.00. 23-летнего парня сбил насмерть грузовик.
Об этом сообщает польский портал Wp.pl.
Отмечается, что украинец рисовал дорожную разметку, где на аварийной полосе движения стоял автомобиль дорожной службы Volkswagen Transporter. Парень работал с напарником, стоя перед авто. В это время в машину на большой скорости "влетел" грузовик. В результате украинец погиб на месте, а его коллега травмировался и его доставили в больницу Пулавы.
Сразу после инцидента дорога на месте происшествия была перекрыта, а полиция обозначила объезды.
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Отмечается, что водитель грузовика не пострадал, а алкотетер показал отрицательный результат.
Следствие ведет местная прокуратура. Водитель грузовика задержан.
"Соболезную. Земля ему пухом", "Бедный парень", "Покойся с Богом, парень", - в Сети выразили соболезнования.
Отметим, недавно также стало известно о другой трагедии с украинцем в Польше. По информации СМИ, 25-летний украинец погиб в Польше после издевательств местных правоохранителей. Его тело привезли на родину с гримом на лице, спустя две недели со дня смерти.
В ноябре молодой человек планировал жениться.
Напомним, что фатальное ДТП с грузовиком в Польше, украинцы среди жертв
Как сообщала Politeka, в Польше более года не могут найти 23-летнего украинц
Также Politeka писала, что в Польше пересмотрели налоги для трудовых мигрантов