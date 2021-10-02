Стало известно о гибели 23-летнего украинского заробитчанина в Польше

Молодой украинец погиб между Люблином и Варшавой, недалеко от дорожного узла Жижин, 1 октября около 12.00. 23-летнего парня сбил насмерть грузовик.

Об этом сообщает польский портал Wp.pl.

Отмечается, что украинец рисовал дорожную разметку, где на аварийной полосе движения стоял автомобиль дорожной службы Volkswagen Transporter. Парень работал с напарником, стоя перед авто. В это время в машину на большой скорости "влетел" грузовик. В результате украинец погиб на месте, а его коллега травмировался и его доставили в больницу Пулавы.

Сразу после инцидента дорога на месте происшествия была перекрыта, а полиция обозначила объезды.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал, а алкотетер показал отрицательный результат.

Следствие ведет местная прокуратура. Водитель грузовика задержан.

"Соболезную. Земля ему пухом", "Бедный парень", "Покойся с Богом, парень", - в Сети выразили соболезнования.

Отметим, недавно также стало известно о другой трагедии с украинцем в Польше. По информации СМИ, 25-летний украинец погиб в Польше после издевательств местных правоохранителей. Его тело привезли на родину с гримом на лице, спустя две недели со дня смерти.

В ноябре молодой человек планировал жениться.

Напомним, что фатальное ДТП с грузовиком в Польше, украинцы среди жертв

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