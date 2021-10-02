Ванга свого часу назвала найщасливіших знаків Зодіаку

Так, ясновидиця виділила трьох щасливчиків, які проживуть довге і насичене позитивними емоціями життя.

Телець

Представники цього знака Зодіаку ведуть правильний спосіб життя і не нехтують здоров'ям. Вони не забувають виділяти час на відпочинок, на те, щоб займатися саме собою.

Тельці завжди чудово почувають себе, перебувають у відмінному настрої, тому у них є всі шанси прожити довге життя.

Діва

Діви намагаються не запускати хвороби, а попереджати їх, це дозволяє представникам знака залишатися здоровими довгі роки.

Риби

Представники цього знака Зодіаку за рахунок своєї надмірної обережності не роблять дурних помилок. Обережність допомагає Рибам не вплутуватися в сумнівні проекти.

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