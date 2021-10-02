Українцям розкрили тарифи на газ, які діятимуть цього місяця

Газопостачальні компанії України опублікували інформацію про місячні тарифи на газ для населення. У цьому місяці ціни різко підвищилися, але річні тарифи залишилися на тому ж рівні.

У деяких компаніях ціна на газ за жовтень іноді перевищує 30 грн, пише РБК. Так, наприклад, "Київгазенерджі" пропонує ціну в 30,50 грн / куб. А у вересні ця компанія продавала газ за 19,80 грн / куб, в серпні ж ще нижче - 15,76 грн / куб.

Висока ціна спостерігається і у постачальника ТАС Енергія країни - 30,06 грн/куб (у вересні 20,96 грн/куб).

А ось інші компанії пропонують купувати газ дешевше. Так у Києві, Дніпрі та Донецькій області компанія YASNO продає газ по 12 грн/куб. "Полтавагаз ЗБУТ" продає за 19,80 грн/куб, "Галнафтогаз" - 7,99 грн / куб.

Є постачальники, що пропонують тільки річні тарифи - "Твій Газзбут" і Нафтогаз України.

Зазначимо, річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 до 13,50 грн/куб.

Підкреслимо, що 29 вересня вартість жовтневих ф'ючерсів на газ TTF на біржі Ice Futures досягла 1050 дол / за 1000 куб.

Таким чином, ціна на газ в Європі оновила історичний максимум, побивши рекорд.

За словами експертів, ціни на газ зростають через низькі запаси в європейських сховищах.

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