Зірка популярного серіалу "Пес" Михайло Жонін потрапив у ДТП в Києві
Як пише Politeka.net, 46-річний Михайло Жонін – талановитий актор, якого більшість глядачів знає завдяки популярному серіалу про життя та роботу правоохоронців "Пес". У серіалі Жонін грає комедійну роль оперуповноваженого капітана Ігоря Гнєзділова, який за 6 сезонів "Пса" встиг полюбитися глядачам.
Нещодавно в Києві з Михайлом Жоніним стався неприємний інцидент. Як повідомляє Громадська організація Автопатруль Майдан у Facebook, 2 жовтня увечері на вулиці Микільсько-Слобідська у Києві сталося ДТП за участю актора. Справа в тому, що автомобіль марки Volkswagen, у якому перебував актор, протаранив припарковані Mercedes і Subaru.
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На щастя, аварія обійшлася без жертв та поранених. На місці події працювали представники Патрульної поліції Києва у Дніпровському районі. Вони відзначили, що оформлення ДТП було "позитивним та веселим" завдяки актору.
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