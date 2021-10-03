За тиждень коронавірус забрав життя двох молодих мешканок Харкова, які були при надії

Як пише Politeka.net, зараз в Україні лютує новий штамп коронавірусу – "Дельта", який, за дослідженнями лікарів, є більш агресивнішим за інші штампи, особливо для вагітних жінок. Станом на сьогодні, вже відомо про декілька летальних випадків.

Так, ексрадниця губернатора Харківщини Наталія Попова у своєму Facebook повідомила, що 29 вересня зупинилося серце вагітної жінки, за життя якої більше тижня боролися професіонали Харківської обласної клінічної лікарні. Лікарі виявили у неї коронавірус нового штампу.

На жаль, у неї було 100% ураження легень й увесь час вона перебувала на апараті ШВЛ. Однак лікарям вдалося провести їй кесарів розтин. На світ з’явився недоношений хлопчик.

Як відомо, на лікування дівчині збирали кошти, які тепер підуть на те, щоб врятувати маленького хлопчика, якого після кесаревого розтину помістили у спеціальний бокс.

До того ж, це не єдиний летальний випадок за тиждень у Харкові. Як пише "Об’єктив", 1 жовтня померла 27-річна породілля, якій у Харківській обласній клінічній лікарні поставили діагноз "коронавірус". За життя майбутньої мами боролися із 18 вересня, однак, на жаль, серце дівчини не витримало. Як і у першому випадку їй зробили кесарів розтин і на 33 тижні вагітності народився хлопчик. Дитина зараз перебуває під наглядом лікарів.

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