За тиждень коронавірус забрав життя двох молодих мешканок Харкова, які були при надії
Як пише Politeka.net, зараз в Україні лютує новий штамп коронавірусу – "Дельта", який, за дослідженнями лікарів, є більш агресивнішим за інші штампи, особливо для вагітних жінок. Станом на сьогодні, вже відомо про декілька летальних випадків.
Так, ексрадниця губернатора Харківщини Наталія Попова у своєму Facebook повідомила, що 29 вересня зупинилося серце вагітної жінки, за життя якої більше тижня боролися професіонали Харківської обласної клінічної лікарні. Лікарі виявили у неї коронавірус нового штампу.
На жаль, у неї було 100% ураження легень й увесь час вона перебувала на апараті ШВЛ. Однак лікарям вдалося провести їй кесарів розтин. На світ з’явився недоношений хлопчик.
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Як відомо, на лікування дівчині збирали кошти, які тепер підуть на те, щоб врятувати маленького хлопчика, якого після кесаревого розтину помістили у спеціальний бокс.
До того ж, це не єдиний летальний випадок за тиждень у Харкові. Як пише "Об’єктив", 1 жовтня померла 27-річна породілля, якій у Харківській обласній клінічній лікарні поставили діагноз "коронавірус". За життя майбутньої мами боролися із 18 вересня, однак, на жаль, серце дівчини не витримало. Як і у першому випадку їй зробили кесарів розтин і на 33 тижні вагітності народився хлопчик. Дитина зараз перебуває під наглядом лікарів.
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