Українців без відома переводять на тариф газу подорожче - як тільки минулий постачальник відмовляється виконувати свої зобов'язання.

Так, незважаючи на річні тарифи на газ, доведеться в жовтні платити за "куб" більше 16 гривень замість фіксованих у більшості газзбутів 8 гривень.

З жовтня деяким українцям доведеться заплатити по 16,58 грн/куб. м, йдеться на сайті "Нафтогазу".

Згідно із законом, попереджати споживача про переведення на постачальника "останньої надії" повинен той постачальник, який припинив постачати газ. Але газзбути часто цього не роблять і навіть не публікують інформацію на своїх сайтах.

Щоб не перейти на високі тарифи, потрібно постійно стежити за ситуацією у свого постачальника.

Постачальником "останньої надії" в Україні є "Нафтогаз". І якщо в річному тарифі у цієї компанії ціна палива встановлена на рівні 7,96 грн, то для "кинутих" своїми постачальниками клієнтів вона куди вище.

З жовтня вони заплатять по 16,58 грн/куб.м. Це на 38% більше, ніж у вересні (12 грн/куб.м), адже ціна газу в тарифі прив'язана до біржової вартості палива.

Нагадавши, українців торкнулося "подвійне" подорожчання перед опалювальним сезоном.

Як Це Зробити писати, українців готують до сильного подорожчання продуктів.

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