Російський музикант, який став ченцем, Михайло Файнзільберг пішов з життя 3 жовтня.

Пішов з життя один з творців групи "Круг" і колишній ударник групи "Цветы" Михайло Файнзільберг.

Про це повідомив колишній колега Михайла по групі "Круг" Ігор Саруханов. Трохи пізніше висловив свої співчуття і відомий російський продюсер Євген Фрідлянд.

Музикант приніс співчуття родині і близьким покійного. Уточнювати, що стало причиною смерті Файнзільберга, він не став. Про смерть товариша також написав продюсер Євген Фрідлянд.

"Вчора не стало чудового, талановитого, найдобрішого хлопця і легендарного музиканта групи "Цветы", творця групи "Круг", композитора і дзвонаря храму в Ховріно Михайла Файнзільберга. Світла пам'ять і царство небесне, друже...", - написав російський продюсер.

Покійний артист відомий багатьом як творець ансамблю "Круг" и колишній ударник групы "Цветы". Він написав безліч популярних композицій і свого часу встиг пожити в США, Швеції та Ізраїлі.

У 2013 році Михайло Файнзільберг обрав служити релігії і став послушником, а пізніше і ченцем. В останні роки свого життя артист був дзвонарем у храмі ікони Божої Матері.

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