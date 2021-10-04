Российский музыкант, который стал монахом, Михаил Файнзильберг ушел из жизни 3 октября.

Ушел из жизни один из создателей группы "Круг" и бывший ударник группы "Цветы" Михаил Файнзильберг.

Об этом сообщил бывший коллега Михаила по группе "Круг" Игорь Саруханов. Чуть позднее выразил свои соболезнования и известный российский продюсер Евгений Фридлянд.

Музыкант принес соболезнования семье и близким покойного. Уточнять, что стало причиной смерти Файнзильберга, он не стал. О смерти товарища также написал продюсер Евгений Фридлянд.

"Вчера не стало замечательного, талантливого, добрейшего парня и легендарного музыканта группы Цветы, создателя группы Круг, композитора и звонаря Храма в Ховрино Михаила Файнзильберга. Светлая память и царствие небесное, дружище...", - написал российский продюсер.

Покойный артист известен многим как создатель ансамбля Круг и барабанщик группы Цветы. Он написал множество популярных композиций и в свое время успел пожить в США, Швеции и Израиле.

В 2013 году Михаил Файнзильберг выбрал служить религии и стал послушником, а позднее и монахом. В последние годы своей жизни артист был звонарем в храме Иконы Божьей Матери.

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