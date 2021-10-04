У Києві о 13: 00 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі за адресою проспект Перемоги, 146/2.

Відомо, що у дворі будинку раптово загорівся автомобіль Peugeot. Як розповіли свідки НП, вони почули характерний звук хлопка-вибуху і припустили, що він виник у моторному відсіку.

Деталі повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В результаті НП, полум'я також перекинулося на ще один автомобіль, який стояв поруч у дворі. Уточнюється, що бійці ДСНС оперативно прибули на місце події. Їм вдалося ліквідувати полум'я в найкоротші терміни.

За словами свідків, після ремонту машини водій намагався здати назад і стався вибух у моторному відсіку.

Він встиг вискочити з авто і завдяки цьому залишився живий.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Обставини події встановлюватимуть правоохоронці.

Варто відзначити, що частіше вибухають на автомобілях карбюратори. Відбувається через те, що стартер накачує в випускну систему бензин, а іскри немає. Через час іскра може запалити пари палива, через що глушник розриває.

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