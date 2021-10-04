У Києві о 13: 00 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі за адресою проспект Перемоги, 146/2.
Відомо, що у дворі будинку раптово загорівся автомобіль Peugeot. Як розповіли свідки НП, вони почули характерний звук хлопка-вибуху і припустили, що він виник у моторному відсіку.
Деталі повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.
В результаті НП, полум'я також перекинулося на ще один автомобіль, який стояв поруч у дворі. Уточнюється, що бійці ДСНС оперативно прибули на місце події. Їм вдалося ліквідувати полум'я в найкоротші терміни.
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За словами свідків, після ремонту машини водій намагався здати назад і стався вибух у моторному відсіку.
Він встиг вискочити з авто і завдяки цьому залишився живий.
На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Обставини події встановлюватимуть правоохоронці.
Варто відзначити, що частіше вибухають на автомобілях карбюратори. Відбувається через те, що стартер накачує в випускну систему бензин, а іскри немає. Через час іскра може запалити пари палива, через що глушник розриває.
Нагадаємо, сім вибухів пролунало на Харківщині, кадри НП: злетілися піротехніки.
Як повідомляла Politeka раніше, потужний вибух прогримів у готелі, людей дістають з-під завалів.
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