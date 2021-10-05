Погода в Україні у вівторок, 5 жовтня, продовжить радувати українців теплом і сонцем, а температура в окремих регіонах підніметься до літніх показників.

Як повідомляє Politeka.net, вже не перший день в Україні стійко тримається приємна комфортна температура. Відсутність опадів дала можливість українцям насолодитися теплом перед настанням холодів. Вівторок не буде винятком.

В Укргідрометцентрі обіцяють теплу погоду практично у всіх регіонах України. На крайньому Заході і в південних регіонах температура підніметься до літніх показників.

На Сході у вівторок буде тепла погода з температурою близько 13-15 градусів. Такий же температурний режим очікується в деяких центральних регіонах і на півночі.

Тим часом на півдні потеплішає до 17-19 градусів. Трохи прохолодніше, але так само комфортно буде в західних областях. По регіону очікується температура в районі 15-18 градусів. При цьому в Закарпатській області буде по-літньому тепло - близько 19-21 градуса.

Відзначимо, що вже незабаром в Україну нагрянуть холоди, заморозки і перший сніг. При цьому, за прогнозами народних синоптиків, в Україні ще буде справжнє "бабине літо" з по-справжньому теплими днями.

Додамо, що останній місяць осені в Україні буде досить холодним. Про це попередили синоптики.

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