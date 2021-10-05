У цьому жовтні українців чекає довгий чотириденний вікенд з додатковими офіційними вихідними.
У жовтні 2021 року в Україні буде 11 вихідних. Головна подія майбутнього місяця - День захисника України.
Politeka.net розповість скільки вихідних чекає українців у жовтні і які дні потрібно буде відпрацювати.
День захисників і захисниць України випадає на середину тижня, тому влада передбачила один вихідний, який доведеться відпрацювати в суботу.
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Свято щорічно відзначають 14 жовтня, в цьому році воно випадає на четвер. Відповідно, п'ятниця 15 жовтня - вихідний день, відпрацьовувати його потрібно буде 23 числа. Таким чином виходить, що 14, 15, 16 і 17 жовтня - вихідні дні для українців.
Крім цього, робочий день 13 жовтня буде скорочений на одну годину і триватиме до 17-00.
Також протягом місяця українці можуть відзначати безліч різноманітних символічних і тематичних свят. Наприклад, День Вчителя, День краватки, День яйця, День астрономії, День ООН, День українського козацтва, Хеллоуїн і багато інших.
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