Зараз на місці аварії працюють правоохоронці, в результаті рух по трасі – заблоковано.
У вівторок, 5 жовтня, на українській трасі зіткнулося п'ять автомобілів. Це сталося поблизу села Старий Яричів Львівського району.
Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, Зараз на місці аварії працюють правоохоронці.
На трасі Київ-Чоп ДТП сталося об 9:00 ранку. Там зіткнулися п'ять транспортних засобів: автомобілі Volkswagen Passat, Skoda Octavia, вантажівка DAF, мікроавтобуси Renault Master і Peugeot Boxer.
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В результаті аварії загинув 26-річний водій автомобіля Volkswagen, він був родом з Волинської області.
Рух по трасі Київ-Чоп повністю заблоковано. Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів.
Варто відзначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна - в середньому 7 загиблих в день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
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