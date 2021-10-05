Найсильніші пориви вітру в Україні очікуються в західних областях, в Криму та Приазов'ї.

Погіршення погоди в Україні прогнозують синоптики 6 жовтня. У деяких регіонах очікується посилення вітру.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

❗️Увага! Попередження про пориви вітру



За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 5 жовтня з утриманням 6 жовтня у більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). pic.twitter.com/omyYc6DuV4 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 5, 2021

За інформацією відомства, до кінця дня 5 жовтня до 6 жовтня у більшості західних областей і в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

У ніч на 6 жовтня у всіх регіонах, крім півдня і заходу, прогнозуються заморозки на грунті, місцями і в повітрі температура повітря буде 0...+5 градусів.

При цьому вдень очікується тепла і сонячна погода, опадів не передбачається. Середня температура по країні буде в межах +13 ... +15. Лише в південних і західних регіонах потеплішає до +17.

За прогнозами синоптиків, наступного тижня погода в Україні зміниться абсолютно кардинально. Протягом 12-15 жовтня на території країни очікуються дощі та різке похолодання.

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