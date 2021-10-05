Найсильніші пориви вітру в Україні очікуються в західних областях, в Криму та Приазов'ї.
Погіршення погоди в Україні прогнозують синоптики 6 жовтня. У деяких регіонах очікується посилення вітру.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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За інформацією відомства, до кінця дня 5 жовтня до 6 жовтня у більшості західних областей і в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
У ніч на 6 жовтня у всіх регіонах, крім півдня і заходу, прогнозуються заморозки на грунті, місцями і в повітрі температура повітря буде 0...+5 градусів.
При цьому вдень очікується тепла і сонячна погода, опадів не передбачається. Середня температура по країні буде в межах +13 ... +15. Лише в південних і західних регіонах потеплішає до +17.
За прогнозами синоптиків, наступного тижня погода в Україні зміниться абсолютно кардинально. Протягом 12-15 жовтня на території країни очікуються дощі та різке похолодання.
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