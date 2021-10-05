На 86-році життя у вічність відійшов легендарний український режисер Микола Рашеєв

Як пише Politeka.net, легендарний український режисер, сценарист та актор народився 8 квітня 1935 року в Києві. Після школи вступив до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, згодом продовжив навчання у Всеросійському державному інституті кінематографії імені С. А. Герасимова, однак диплома режисера так і не отримав, адже був відрахований на другому курсі. Пізніше поновився в навчальному закладі та отримав освіту режисера та сценариста.

У 1971 році Рашеєв почав працювати на Кіностудії імені Олександра Довженка в Києві і того ж року став режисером повнометражного фільму "Бумбараж". Загалом Микола Рашеєв був сценаристом та режисером таких культових робіт, як "Королі і капуста", "Театр невідомого актора", "Яблуко на долоні", "Любов до ближнього", "Оберіг", "Розсмішіть клоуна" тощо. Періодично грав епізодичні ролі.

За життя Рашеєв встиг попрацювати із Володимиром Висоцьким, Олександром Муратовим. Останніх 30 років режисер не знімав кіно, однак видав книгу "Внутрішній емігрант. Записки склеротика".

Про смерть легендарного режисера повідомив голова Союзу кінематографістів України Сергій Тримбач у Facebook.

"Ні, неможливо звикнути до того, що людина, яку ти знав (а я знав Рашеєва 45 років), з якою ще так недавно спілкувався (востаннє посиділи за столом у Національному центрі Довженка у червні, після презентації його книги) залишає нас. І тому услід не тільки подячна усмішка, а й сльози… Прощайте, дорогий Миколо Георгієвичу, прощавайте, дорогий! Ви прожили славне, достойне життя. І чималеньке, попри все. Хай одпочине Ваша душа, хай одпочине. Ще зустрінемось…", - написав чоловік.

Зауважимо, що багато знятих Рашеєвим фільмів заборонялися радянською владою.

"Далі й трапився "Бумбараш", який зробив Рашеєва знаменитим, улюбленцем як масового глядача, так і рафінованих кіноестетів. Одначе ж не в українських культначальників. Запускаючи новий фільм Рашеєва, його неодмінно попереджали: тільки без Бумбарашів!", - розповідає Сергій Тримбач.

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