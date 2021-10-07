Серія небезпечних вибухів сталася в багатоповерховому житловому будинку в спальному районі Тбілісі в Грузії, в результаті цього всередині будівлі сталася пожежа.
Під час вибуху і спалахнувшої потім пожежі всередині знаходилися мешканці будинку.
Як повідомляє "Sputnik Грузія", у службі з управління надзвичайними ситуаціями розповіли, що вибухи сталися через витік газу.
Вибух газу стався на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікно в квартирі на сьомому поверсі.
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Під час інциденту постраждала одна людина – літня жінка, господиня квартири. Вона доставлена в лікарню з незначними тілесними ушкодженнями. Її стан не викликає у лікарів ніяких побоювань.
Станом на 11: 00 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу і зараз ведуться роботи з ліквідації вогню.
Пізніше виявилося, що момент вибуху газу в багатоповерхівці в Тбілісі потрапив на відео. Кадри з місця події були опубліковані в мережі.
На записі видно, як квартиру охоплює пожежа після вибуху. Після чого густий дим піднімається вгору будівлі.
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