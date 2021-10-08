У київському метро почали "відловлювати" порушників правил карантину - в мережі з'явилося відео, як з вагона вигнали пасажирку без маски.
Про це повідомляє Манголія-ТВ.
Так, у київській підземці з вагона вигнали нахабну дівчину-підлітка, яка не хотіла надягати маску.
Працівник метрополітену спочатку зробив їй зауваження, а потім спробував змусити її вийти з вагона.
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У підсумку, дівчину вигнали з метро на очах у інших пасажирів.
Нагадаємо, що Україні зафіксували понад 16 тисяч нових випадків COVID -19 - побитий антирекорд шести місяців.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
В Україні за 7 жовтня зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків ковіда - з них дітей - 1553, медпрацівників - 431.
Крім того відомо, що побито рекорд шестимісячної давності, коли 22 квітня було зафіксовано 16 235 нових випадків, госпіталізовано - 3526 осіб, летальних випадків - 241, видужали - 4720 осіб.
Найгірше ситуація з вірусом зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) і Донецькій (949) областях.
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