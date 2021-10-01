Есть ли предпосылки к локдауну и каково условие, чтобы карантин отменили, рассказли в Минздраве
Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что карантин в Украине могут отменить совсем при условии 70% охвата вакцинацией взрослого населения страны, передает "РБК-Украина".
"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то мы можем повторить позитивный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантинные ограничения и, несмотря на цифры, их система здравоохранения спокойно справляется", - заявил министр.
Ляшко уточнил, что детей и подростков это не касается.
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Кроме того, глава Минздрава успокоил украинцев, заверив, что на данный момент нет никаких предпосылок для введения тотального локдауна. По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.
Отметим, за последние сутки по состоянию на 1 октяюря в Украине зафиксировали 12 034 новых случая коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
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