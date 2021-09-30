В Министерстве образования рассказали, что рассматривают различные варианты обучения из-за коронавируса

В Украине многие школы уже ушли на дистанционное обучение, а некоторые находятся на грани перехода на онлайн обучение. В связи с этим МОН предлагает внести изменения в график обучения школьников и продление учебного года.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, пишет ТСН.

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По словам министра образования Сергея Шкарлета, МОН направило школам рекомендательное письмо для каникул. МОЗ рекомендует школам, где не вакцинировано от 80% персонала, сместить каникулы при попадании региона в красную карантинную зону. Если такое смещение произойдет в каких-то школах, то вполне возможно, что детям придется учиться летом.

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Такие меры, считают в Министерстве, помогут сохранять безопасный эпидемиологический уровень в учебных заведениях и дадут возможность школьникам получать качественное образование.

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Стоит отметить, что в Украине 2 505 школ, которые не работают, потому что там нет 80% вакцинированных педагогов. Таким учебным заведениям предложили ввести каникулы до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.

Напомним, что в Украине могут отменить масочный режим: главный санврач предупредил, когда это произойдет

Как сообщала Politeka, ужесточение карантина, вводятся новые правила: что будет с работой школ, кинотеатров и спортзалов.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.