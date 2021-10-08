В киевском метро начали "отлавливать" нарушителей правил карантина - в сети появилось видео, как из вагона выгнали пассажирку без маски.
Об этом сообщает Манголия-ТВ.
Так, в киевской подземке из вагона выгнали наглую девушку-подростка, которая не хотела надевать маску.
Работник метрополитена сначала сделал ей замечание, а потом попытался заставить ее выйти из вагона.
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В итоге, девушку выгнали из метро на глазах у других пассажиров.
Напомним, что Украине зафиксировали более 16 тысяч новых случаев COVID-19 - побит антирекорд шести месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В Украине за 7 октября зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев ковида - из них детей - 1553, медработников - 431.
Кроме того известно, что побит рекорд шестимесячной давности, когда 22 апреля были зафиксированы 16 235 новых случаев, госпитализированы - 3526 человек, летальных случаев - 241, выздоровели - 4720 человек.
Хуже всего ситуация с вирусом зарегистрирована в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.
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