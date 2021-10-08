Нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова потрапила в скандал, коли вирішила прокоментувати трагедію з Антоном Поляковим.

Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця виступив за трибуною Верховної Ради, де повідомив, що Третьякова написала в чаті нардепів про те, що "смерть Антона Полякова" це мінус 1 ворог"і "це добре".

Третьякова потім взяла слово і підтвердила цю інформацію. Народні депутати, що знаходилися в залі кричали їй «Ганьба».

Після цього заступник голови Ради Руслан Стефанчук вимкнув Третьяковій мікрофон. Тоді одіозна нардепка втекла з Ради, відмовившись давати коментарі.

Відео подій у Верховній Раді можна побачити тут.

Раніше повідомлялося, що сьогодні народний депутат від партії "За майбутнє" Ганна Скороход знепритомніла в кабінетах Комітету Верховної Ради.

Очевидці повідомляють, що приїхала швидка допомога.

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