Інцидент з породіллею і загибеллю новонародженої дитини сколихнув Україну, правоохоронці проводять ряд експертиз і назвали підозрюваного у вбивстві.
7 жовтня в поліцію звернулася мешканка Житомира, яка повідомила, що в одній з лікарень померла новонароджена дитина її 27-річної дочки. Під час перевірки з'ясувалося, що зазначена жінка ні в одній з медустанов не народжувала і на обліку по вагітності не перебувала, але, тим не менш, експертиза показала, що вона дійсно була при надії ще місяць або півтора тому.
У місцевій поліції розкрили деталі інциденту.
За словами породіллі, у неї стався викидень ще в кінці серпня, коли вона гуляла на околиці міста. Дівчина боялася реакції рідних, співмешканця і матері, тому вирішили імітувати вагітність, а коли прийде термін сказати, що втратила дитину під час пологів.
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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України. Проводиться ряд необхідних експертиз і перевіряється місце, де породілля нібито залишила пакет з дитиною, що народилася мертвою.
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