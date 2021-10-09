Співак Олександр Сєров, який виконав хіт "Я люблю тебе до сліз", бореться зараз за своє життя в одній з московських клінік.
Друзі 67-річного Сєрова повідомили, що артиста екстрено госпіталізували в лікарню з наслідками коронавірусу, пише "Комсомольская правда".
Співак знаходиться зараз в реанімації, в кисневій масці. Ураження легень досягло критичної позначки - 75%.
Уточнюється, що раніше Сєров вже проходив лікування в госпіталі, розташованому недалеко від його заміського будинку. Але, мабуть, ситуація потребувала більш серйозної допомоги.
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Примітно, що ще тиждень тому Сєров був сповнений сил і навіть закликав своїх фанатів дивитися ТВ-передачу з ним. Про це йдеться в його останньому пості в Instagram, пише Politeka.net.
Сєров постав на фото в стильному бежевому плащі біля чорного автомобіля.
"Добрий день, Олександр Миколайович❤️❤️❤️ який ви елегантний😍"; "Ну, як на такого красеня, не помилуватися"; "Шикарний чоловік!!! 🔥"; "Яка атмосфера! Який пейзаж за спиною!!! Життя - гідне короля!", - коментували в Мережі.
Відзначимо, в 80-і та 90-і роки Сєров був головним романтиком на пострадянській естраді. Дами божеволіли від його романтичних балад і брутального образу.
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