Очевидець аварії розповів, як все було

7 жовтня авто, в якому їхали українці потрапило в ДТП в Польщі, перекинулося і врізалося в дерево - в ньому знаходилися 20-річний Ростислав Бойчук і 22-річний Віталій Падух.

ДТП сталося на проспекті Розденського о 6:30 за місцевим часом. Коли автомобіль Opel Astra врізався в дерево: його зігнуло навпіл, а дерево вирвало з коренем.

Деталі вдалося дізнатися журналістам видання Obozrevatel.

Авто було настільки понівеченим, що рятувальники насилу змогли дістати з авто тіла двох молодих українців – 20-річного Ростислава Бойчука та 22-річного Віталія Падуха з Тернопільщини. Молоді люди вирушили до Польщі на заробітки.

Очевидець аварії, який їхав за ними, каже, що машина рухалася на великій швидкості, а на такій трасі це дуже небезпечно: там багато розвилок і "серпантинів".



Загиблі Ростислав та Віталій виросли в одному місті Бучач, що на Тернопільщині. Хлопці дружили давно і були практично нерозлучними.

Віталій минулого тижня зробив пропозицію своїй дівчині Нелі і поїхав на заробітки до Польщі, щоб заробити грошей на весілля про яке пара так довго мріяла. Просити у батьків грошей він не хотів. Його батько також працює в Польщі. А вдома у нього залишилися мама і дві сестри.

Що стосується Ростислава, то його вдома не дочекалися мама і сестра, його батько теж на заробітках у Польщі.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

Як повідомляла Politeka, митник влаштував трагічну ДТП на українській трасі і втік.

Також Politeka писала, що відбулась трагедія на українській трасі: життя дитини обірвалося до приїзду швидкої, кадри ДТП.