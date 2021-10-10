7 жовтня авто, в якому їхали українці потрапило в ДТП в Польщі, перекинулося і врізалося в дерево - в ньому знаходилися 20-річний Ростислав Бойчук і 22-річний Віталій Падух.
ДТП сталося на проспекті Розденського о 6:30 за місцевим часом. Коли автомобіль Opel Astra врізався в дерево: його зігнуло навпіл, а дерево вирвало з коренем.
Деталі вдалося дізнатися журналістам видання Obozrevatel.
Авто було настільки понівеченим, що рятувальники насилу змогли дістати з авто тіла двох молодих українців – 20-річного Ростислава Бойчука та 22-річного Віталія Падуха з Тернопільщини. Молоді люди вирушили до Польщі на заробітки.
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Очевидець аварії, який їхав за ними, каже, що машина рухалася на великій швидкості, а на такій трасі це дуже небезпечно: там багато розвилок і "серпантинів".
Загиблі Ростислав та Віталій виросли в одному місті Бучач, що на Тернопільщині. Хлопці дружили давно і були практично нерозлучними.
Віталій минулого тижня зробив пропозицію своїй дівчині Нелі і поїхав на заробітки до Польщі, щоб заробити грошей на весілля про яке пара так довго мріяла. Просити у батьків грошей він не хотів. Його батько також працює в Польщі. А вдома у нього залишилися мама і дві сестри.
Що стосується Ростислава, то його вдома не дочекалися мама і сестра, його батько теж на заробітках у Польщі.
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