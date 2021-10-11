Погода в Україні з понеділка, 11 жовтня, сильно зіпсується, оскільки похолодає практично у всіх регіонах, а нічні заморозки доб'ють українців.

Як пише Politeka.net, новий тиждень в Україні почнеться з нічних заморозків практично у всіх регіонах. При цьому вдень українців все ще чекає сонячна і порівняно тепла погода. Заморозки очікуються в західних регіонах, а на Сході в цей час трохи потеплішає.

Так, у західних областях у понеділок буде 12-14 градусів, а вночі температура різко опуститься до -1..-2 градусів. Такою ж погода буде в північних областях.

У центральних і східних регіонах буде трохи тепліше. Там очікується 13-15 градусів, а вночі – 1-3 градуси. Найтепліше буде на півдні. Там температура підніметься практично до літніх 14-16 градусів. Вночі в південних регіонах не очікується заморозків.

Відзначимо, що вже у вівторок на захід прийдуть дощі, які сильно зіпсують погоду. Температура там знизиться до 5-9 градусів. До середи дощі перекочують на центральні та частину східних областей.

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