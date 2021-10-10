В Україні стрімко зростає кількість хворих коронавірусом, що вплинуло на масове потрапляння українських областей в «помаранчеву» зону.

Як пише Politeka.net з посиланням на дані МОЗ, станом на 9 жовтня 16 областей були переведені в «помаранчеву» зону. Всі інші області як і раніше залишаються в "жовтій" зоні. "Зелених" зон в Україні не залишилося.

Найвищі показники захворюваності COVID-19 зафіксовані в Чернівецькій області. При нормі 75 хворих на 100 тисяч населення, в області фіксується 799 хворих на 100 тисяч. Також не найкраща ситуація на даний момент в Сумській і Донецькій областях. Там фіксують високий рівень виявлення нових випадків коронавірусу.

На даний момент в "жовтій" зоні залишилися такі області як Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Черкаська та Миколаївська області. Залишається в "жовтій" зоні також Київ. Всі інші регіони опинилися в "помаранчевій" зоні.

У МОЗ зазначають, що станом на 9 жовтня рівень госпіталізації вже перевищено в 13 регіонах. Найгірше ситуація з госпіталізацією йде в Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

Поки що ліжок з киснем вистачає у всіх регіонах.

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