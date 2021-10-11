Народному депутату України погрожували вбивством-співробітники поліції оперативно почали пошуки зловмисника.



Так, в поліцію Києва надійшла інформація про те, що нардепу надійшов телефонний дзвінок з погрозами.

Поліцейські встановили, що порушник знаходиться в Миколаєві.

Зловмисником виявився уродженець Миколаєва 2002 року народження.

Наразі поліцейські з'ясовують обставини інциденту. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру.

Йому загрожує тюремний термін до двох років.

Нагадаємо, що на Київщині було скоєно замах на першого помічника президента України Володимира Зеленського.

На Сергія Шефіра біля села Лісники було скоєно замах.

Водій отримав три кулі. Він потрапив у реанімацію у важкому стані. Шефір живий, не поранений.

У Нацполіції підтвердили, що машину Шефіра обстріляли під Києвом. За інформацією правоохоронців, в авто потрапило понад 10 куль.

Нагадаємо, у поліції розкрили обставини загибелі нардепа Полякова: "викликали " швидку", але врятувати не вдалося"

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