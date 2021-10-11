Чоловік відомої російської співачки, екссолістки групи "Ліцей" та солістки групи "Вінтаж" Анни Плетньової потрапив у серйозну аварію в Підмосков’ї.

Як пише Politeka.net, 44 річна відома російська співачка Анна Плетньова вже 16 років живе в шлюбі із бізнесменом Кирилом Сировим. Пара виховує трьох дітей – дочку Плетньової від першого шлюбу Варвару та двох спільних – Марію та Кирила.

У своєму Instagram Анна Плетньова розповіла шанувальникам, що прямо під час свого концерту вона отримала звістку про біду в родині, тому і не залишилася, щоб поспілкуватися та сфотографуватися з фанами.

"Я хочу попросити вибачення у тих, кому я в кінці концерту не сказала дякую. Чесно кажучи, я практично нічого не розуміла", - сказала співачка.

Як виявилося, чоловік Плетньової Кирило Сиров потрапив у жахливу аварію на своєму мотоциклі в Підмосков’ї.

Мотоцикл Harley-Davidson, на якому їхав Сиров, влетів у вантажівку під Одинцово, передає "112". За інформацією зараз бізнесмен перебуває в реанімації в одній із московських лікарень.

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