У місті Овруч Житомирської області двоє хлопців посперечалися і викрали з гаража автомобіль, проте далеко виїхати не вдалося: через невміле керування авто потрапило в ДТП.

Правоохоронцям про зникнення авто заявив його власник. Як повідомила прес-служба Національної поліції в Житомирській області, машину знайшли недалеко від місця злочину в кюветі.

За словами 50-річного чоловіка, він дізнався про крадіжку від своїх знайомих. Вночі вони помітили машину в кюветі і подзвонили йому. Відомо, що він залишив ключі всередині гаража і не закрив двері.

Потерпілий розповів поліцейським, що підозрює у викраденні авто двох місцевих хлопців, які дружили з його сином. Інформація підтвердилася під час перевірки.

Викрадачами виявилися хлопці у віці 16 і 25 років. Вони визнали свою причетність до події і пояснили, що взяли чужу машину, щоб покататися через суперечку. Однак не змогли далеко виїхати, адже не вміли водити і потрапили в ДТП, перетворивши авто на купу металу.

Наразі триває досудове розслідування за ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Слідчі встановлюють роль і участь у події кожного з хлопців.

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