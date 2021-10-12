Відомий український педіатр Євген Комаровський прокоментував недавні події, що призвели до загибелі 33-річного народного депутата Антона Полякова.

Так, доктор Комаровський обговорив загибель нардепа в програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна24".

Комаровський висунув свою версію трагедії. За його словами, метадон, який виявила експертиза в крові загиблого, офіційно випускається фармацевтичними заводами і з його допомогою лікують наркозалежних. Дійсно, метадон спільно з алкоголем (в крові Полякова виявили невелику дозу) може давати небезпечні для життя і здоров'я реакції.

Комаровський вважає, що навряд чи нардеп міг сам прийняти ці речовини, але й вбивство теж малоймовірно.

"Світлий, нормальний хлопець, ніколи в наркоманії не помічений, не пив би міцний алкоголь в прикуску з метадоном - це очевидно. Я абсолютно впевнений в тому, що ті, хто підсипали йому це - якщо йому дійсно підсипали, не ставили за мету його вбити. Налякати, показати його валяється в грязі, дискредитувати...", - поділився доктор.

У МВС розглядають дві версії того, що сталося: або Поляков сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли.

Поляков загинув 8 жовтня. Патрульні зупинили таксі, в якому він їхав, за порушення, і виявили нардепа в напівнепритомному стані на задньому сидінні. За словами таксиста, він підібрав пасажира буквально за кілька хвилин до зупинки поліцейськими.

Прес-секретар МВС Артем Шевченко поділився ходом розслідування. Зокрема, слідство спростувало слова таксиста, що він випадково підібрав пасажира.

"Він деякий час слідував за автомобілем, в якому потерпілий їхав разом зі свідком, а потім потерпілий пересів в автомобіль... Поляков не був випадковим пасажиром", - зазначив Шевченко.

Наразі встановлено особи всіх, з ким загиблий конактував того дня.

Прощання з Антоном Поляковим відбулося 11 жовтня на його малій батьківщині в Чернігові.

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